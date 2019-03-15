شارك الفنان محمد أسامة الشهير ب "أوس أوس"، جمهوره بصورة جمعته بالفنان مصطفي خاطر نجم مسرح مصر، وهنأه بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "أوس أوس" علي الصورة قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا كريم شانتيه الفن"، وانهالت التعليقات من متابعيه يهنئون بدورهم



جدير بالذكر أن أوس أوس يخوض موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "هوجان"، مع الفنان محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق "أوس أوس" علي الصورة قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا كريم شانتيه الفن"، وانهالت التعليقات من متابعيه يهنئون بدورهممصطفي خاطر في عيد ميلاده.جدير بالذكر أن أوس أوس يخوض موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "هوجان"، مع الفنان محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أوس أوس عن مصطفى خاطر في عيد ميلاده: "كريم شانتيه الفن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.