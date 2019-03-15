شاهد.. سعد لمجرد ينعى ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

نعى الفنان المغربي سعد لمجرد، بمزيد من الحزن شهداء مسجدي نيوزيلندا الذين راحوا ضحية لهجوم إرهابي مسلح، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونشر لمجرد صورة للمسجد الذي وقع به الحادث، وعلق قائلًا: "اللهم ارحم ضحايا الحادث المؤلم بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.. ولا حول ولا قوة الا بالله".
يذكر أن مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، شهدت هجومًا
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