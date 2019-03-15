الليلة.. حفل فنان العرب محمد عبده ضمن موسم حفلات الشرقية

يستعد فنان العرب المطرب محمد عبده، مساء اليوم، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم الشرقية⁩ بالمدينة الرياضية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم محمد عبده بالحفل باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره وتشعلهم حماسًا وطربًا منها "مذهلة، ضناني الشوق، الأماكن، أنا حبيبي، اختلفنا، الرسايل، مال ومال الناس، وغيرها".



⁧جدير بالذكر أن حفل الفنان الكبير محمد عبده يقام ضمن حفلات موسم الشرقية، من تنظيم وإشراف شركة روتانا، وجاءت انطلاقة موسم الحفلات بالأمس من خلال حفل غنائي أحياه الفنان راشد الماجد والفنان أصيل أبو بكر في الصالة الخضراء بالخبر.

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