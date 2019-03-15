شاهد.. نانسي عجرم تستنكر الحادث الإرهابي بنيوزيلندا وتواسي أهالي الضحايا

نعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم شهداء مسجدي نيوزيلندا الذين راحوا ضحية لهجوم إرهابي مسلح، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

كتبت نانسي قائلة: "إلى متى سيسيطر الإرهاب على عالمنا؟.. إلى متى سيستمر الإجرام والقتل والدمار؟.. قلوبنا مع أهالي الأبرياء الذين سقطوا ضحايا الهجوم الإرهابي الشنيع على مسجدين في #نيوزيلندا تزامنًا مع صلاة الجمعة".



يذكر أن مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، شهدت هجومًا إرهابيًا مسلحًا على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود، قام فيه منفذ الهجوم بإطلاق النار داخل مسجد، اليوم الجمعة، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي خلفت مقتل عدد من الأشخاص. متى سيستمر الإجرام والقتل والدمار؟.. قلوبنا مع أهالي الأبرياء الذين سقطوا ضحايا الهجوم الإرهابي الشنيع على مسجدين في #نيوزيلندا تزامنًا مع صلاة الجمعة".يذكر أن مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، شهدت هجومًا إرهابيًا مسلحًا على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود، قام فيه منفذ الهجوم بإطلاق النار داخل مسجد، اليوم الجمعة، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي خلفت مقتل عدد من الأشخاص.

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