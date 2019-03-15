شاهد.. محمد أنور يهنئ مصطفى خاطر بعيد ميلاده

حرص الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، علي تهنئة الفنان مصطفي خاطر بعيد ميلاده، ونشر صوره جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق أنور علي الصورة قائلًا: "كل سنه وانت طيب ياحبيبي وعقبال مليون سنه وربنا يكرمنا السنه دي في المسلسل يارب ويدينا علي قد تعبنا ان شاء الله..



جدير بالذكر أن مصطفي خاطر ومحمد أنور يخوضان موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "طلقة حظ"، ويشاركه البطوله كل من آيتن عامر، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، حسني شتا، ميرنا نور الدين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين. "كل سنه وانت طيب ياحبيبي وعقبال مليون سنه وربنا يكرمنا السنه دي في المسلسل يارب ويدينا علي قد تعبنا ان شاء الله..طلقة حظ".جدير بالذكر أن مصطفي خاطر ومحمد أنور يخوضان موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "طلقة حظ"، ويشاركه البطوله كل من آيتن عامر، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، حسني شتا، ميرنا نور الدين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

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