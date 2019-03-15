شاهد.. ماجي بو غصن تنعى شهداء مسجد نيوزيلندا

نعت الفنانة ماجي بو غصن، شهداء مسجدي نيوزيلندا الذين راحوا ضحية لهجوم إرهابي، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".
فكتبت عبر حسابها: "الإرهاب لا دين له.. الرحمة لشهداء مساجد
ويذكر أن مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا
شهدت هجوم إرهابي مسلح على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود، قام فيه منفذ الهجوم بإطلاق النار داخل مسجد في مدينة اليوم الجمعة، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي خلفت مقتل عدد من الأشخاص.
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