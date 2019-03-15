شاهد.. ماجي بو غصن تنعى شهداء مسجد نيوزيلندا

نعت الفنانة ماجي بو غصن، شهداء مسجدي نيوزيلندا الذين راحوا ضحية لهجوم إرهابي، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

فكتبت عبر حسابها: "الإرهاب لا دين له.. الرحمة لشهداء مساجد

نيوزيلندا.. الذين سقطوا وهم يصلّون.. ذنبهم أنهم اختاروا الصلاة على طريقتهم في زمن الكراهية والحقد والتمييز حسب الدين.. نيوزيلندا".ويذكر أن مدينة كرايستشيرش بنيوزيلنداشهدت هجوم إرهابي مسلح على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود، قام فيه منفذ الهجوم بإطلاق النار داخل مسجد في مدينة اليوم الجمعة، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي خلفت مقتل عدد من الأشخاص.