33 مليون مشاهدة لـ"Avengers: Endgame" في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجاح كبير يحققه الإعلان الدعائي الرسمي للجزء الأخير من سلسلة الأبطال الخارقين "Avengers: Endgame"، الذي طرحته شركة "Marvel" مساء أمس الخميس، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، إذ تخطى حاجز الـ33 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحه، وسط توقعات بتحقيقه المزيد من المشاهدات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأظهر الإعلان الاتحاد الأخير لفريق المنتقمين في مواجهتهم الأخيرة أمام العملاق ثانوس بعدما أباد نصف سكان كوكب الأرض بأحداث فيلم "Avengers: Infinity War"، الذي تم عرضه تجارياً العام الماضي، وتخطت إيراداته العالمية حاجز الملياري دولار.

ويُعد فيلم "Avengers: Endgame" نهاية سلسلة الأبطال الخارقين "Avengers" والتي أنتج أول أجزائها عام 2012، مروراً بالجزء الثاني بعنوان "Avengers: Age of Ultron" عام 2015، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم هوليوود، منهم روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسن، جوش برولين، كريس هيمسورث، بول رود، برادلي كوبر، وبرلي لارسون.