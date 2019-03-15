في عيد ميلادها.. 20 "لوك" للمتجددة لقاء الخميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تحتفل الفنانة لقاء الخميسي، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ41، إذ إنها من مواليد 15 مارس عام 1978.
درست الخميسي في كلية تجارة ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وبدأت حياتها في الإعلانات، ثم انطلقت من خلال عدة مسلسلات في نهاية التسعينيات.
وحققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها محمد هنيدي بطولة فيلم "عسكر في المعسكر"، لكن تظل معظم أعمالها في الدراما وأشهرها راجل وست ستات ورأس الغول والأخوة الأعداء وغيرها.
ومسلسل "أبواب الشك" هو آخر أعمالها، في حين لم تعلن عن مشاركتها في أعمال درامية للموسم الرمضاني المقبل.
ويستعرض "الخليج 365" لكم 20 لوك مختلفا للفنانة لقاء الخيمسي.
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