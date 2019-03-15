مخرج هوليوودي ينعى ضحايا حادث نيوزيلندا: "قلبي انفرط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى المخرج النيوزيلندي العالمي، تايكا وايتيتي، ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 آخرين.

وغرد وايتيتي، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "قلبي انفرط، بلدي حزينة وأنا كذلك، وأشعر بالأسى لمثل هذا العمل الشنيع، الذي حدث في بلدي، وحبي لمدينة كرايست تشيرش ولعائلات الضحايا والمجتمع الإسلامي وكل من اختار بلادنا لتكون بلدهم، هذا ليس نحن".

يذكر أن تايكا وايتيتي اشتهر مؤخرا بإخراج فيلم الأبطال الخارقين "Thor: Ragnarok" عام 2017، كما سيطرح له هذا العام أحدث أعماله السينمائية بعنوان "Jojo Rabbit" الذي يضم نخبة من نجوم هوليوود، منهم سكارليت جوهانسون، وسام روكويل، وستيفن ميرشانت.

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