إليسا تعقيبا على جريمة قتل المصليين في نيوزيلندا: "إجرام ما بعده إجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة اللبنانية إليسا على التعقيب على أحداث الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأدى إلى مقتل 49 شخصا وإصابة 48 آخرين.

وغردت إليسا عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "شو بشع إنو العالم كلو شاف فيديو الجريمة البشعة بنيوزيلندا وحقد المجرمين يللي قتلوا ناس عم بيصلو، هيدا إجرام ما بعدو إجرام، الله يرحم الضحايا"، ولاقت تغريدة إليسا تفاعل الآلاف من متابعيها.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش اليوم الجمعة، كان مُخططًا له بشكل جيد.

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وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه لم يكن هناك أي معلومات أمنية عن منفذي هجوم المسجدين.

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