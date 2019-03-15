صورة| دنيا عبد العزيز تهنئ لقاء الخميسي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة دنيا عبد العزيز صديقتها الفنانة لقاء الخميسي، بمناسبة عيد ميلادها. ونشرت دنيا صورة قديمة لهما، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي، أتمنى ليكي كل الأفضل، بحبك". وتحتفل الفنانة لقاء الخيمسي بعيد ميلادها اليوم، إذ إنها من مواليد 15 مارس 1978.



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