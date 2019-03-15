ميغان ماركل تستعد لأخذ إجازة الأمومة من أجل استقبال مولودها!

شاركت دوقة ساسكس ميغان ماركل في فعاليات الاحتفال بـ"يوم الكومنويلث" بزيارة المفوضية العليا في لندن، الاثنين الماضي برفقة زوجها الأمير هاري، قبل المشاركة لاحقًا في احتفالية الكومنويلث في "كنيسة وستمنستر آبي" برفقة العائلة المالكة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الكومنولث يعد آخر مهام ميغان ماركل الملكية قبل بدئها إجازة أمومتها من أجل الاستعداد لاستقبال مولودها الجديد، وبالرغم من عدم تأكيد قصر باكنغهام لخطط ميغان الحالية، إلا أنه أوضح أنه ليس لديها أي ارتباطات رسمية أخرى، ولكنها ستشارك في اجتماعات خاصة.

وكانت قد ظهرت دوقة ساسكس في آخر ظهور لها بإطلالة رائعة، حيث ارتدت معطف أخضر أنيق من توقيع "إرديم" خلال زيارتها المفوضية العليا، وأكملت إطلالتها بكلتش من "جيفنشي"، وذُكر أن إجمالي تكلفة إطلالتها بلغ حوالي 9 آلاف جنيه إسترليني.

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