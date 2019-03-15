سامر المصري ينضم إلى قائمة الفنانين العرب في "هوليوود"

انضم النجم السوري الشهير، سامر المصري، بشكل فعلي إلى قائمة الممثلين العرب الذين دخلوا هوليوود من أوسع أبوابها وشاركوا في أفلام عالمية.

ونشر سامر المصري صورة له مع الممثل الشهير بأدوار "جيمس بوند"، بيرس بروسنان، الأمر الذي يُشير إلى انضمام سامر المصري إلى كوكبة هوليوود، عبر صورة وتعليق من سامر المصري عبر صفحته على موقع "إنستغرام".

وقال سامر المصري الذي اشتهر في الوطن العربي بـ "عكيد الحارة" في مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة" على "إنستغرام" : "كان لي الشرف أن أقف أمام أسطورة التمثيل الهوليوودي بيرس بروسنان، لقطة من فيلمنا الجديد he Misfits.. قريباً".

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