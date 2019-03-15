سارة نخلة: شاهدتُ زوجي في أحضان صديقاتي

حصلت الفنانة سارة نخلة على تأييد حكم براءتها من تهمة ضرب حنان حماد البمبي، والدة زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود؛ حيث قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر تأييداً بحكم البراءة.

وكانت سارة أحيلت للمحاكمة بعد حصولها على البراءة في يناير الماضي، بعدما تم الاستئناف على الحكم، في قضية اتهامها بالتعدي على السيدة حنان حماد البمبي، والتي ذكرت فيها أنها تعدت بالضرب عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله.

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وصرحت سارة بأنها التقت بأحمد خلال حضورها حفل عيد ميلاد صديقة مشتركة، وسريعاً بدأت قصة حبهما وخلال شهرين تم الزواج، موضحة أن عائلتها أكدت لها أنه ليس الرجل المناسب، وأنها لا زالت صغيرة.

وتابعت حكايتها عن زواجها مؤكدة أنه استمر لمدة 4 سنوات، وعندما شعرا بعدم التفاهم بينهما قررا الانفصال.

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وكشفت لأول مرة بعد صمت طويل سبب طلاقها وهو خيانة زوجها المتكررة لها، وتعنيفه الدائم بحجة أن الرجل عندما يغضب من حقه تعنيف زوجته.

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وفسرت كلامها بأنها تعرضت للخيانة 3 مرات؛ حيث شاهدته في أحضان صديقاتها عدة مرات، وكان يعتذر لها، ويؤكد أنه لن يكرر الأمر، ويعود ويخونها وفي النهاية لم تتحمل.

وأكدت سارة نخلة أنها رفعت قضية طلاق وحتى الآن لم يصدر الحكم فيها.