يوسف الخال يستنجد بعد تعرضه للسرقة فما القصة؟

استنكر الفنان يوسف الخال، عمليات السرقة المستمرة التي يتعرض لها دوماً من قبل شركات الاتصالات في سوريا، التي تستنزف نقوده في استهلاك الموبايل إنترنت.
وكتب يوسف الخال تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: «السرقة مش بس هون اسمعني تقلّك.. السرقة لما تدفع 120$ سعر 40G بالباقة واللي بيبقو معك بطيروهم ما بيزيدوهم ع تجديد الشهر.. السرقة لما بزيد استعمالك للباقة مش بس ما بيقولولك بيسعّروا 1G 60$ بوقت سعر 1G 3$ بسوريا.. السرقة لما تتأخر عن الدفع 24 ساعة بيقطعوا الخط ع زبون عمره عن 25 سنة».
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وعلى جانب آخر، يواصل يوسف الخال تصوير مشاهده في مسلسله الجديد «مقامات العشق»؛ لعرضه على شاشة التليفزيون فى رمضان المقبل.
والمسلسل يلقي نظرة على حياة المتصوف الأكبر محيي الدين بن عربي، وتشارك الفنانة نسرين طافش في البطولة بشخصية «ست الحسن»، الشاهدة على عصر «ابن عربي».
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