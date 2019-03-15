الإحباط واليأس يسيطران على عمرو يوسف ومقربون يحاولون إخراجه من حالته

يعيش الفنان عمرو يوسف حالة نفسية سيئة للغاية خلال هذه الفترة؛ حيث يشعر بالإحباط واليأس الشديد، بعدما تم خروج مسلسله «العملية 36» من سباق دراما رمضان المقبل، وذلك لأسباب فنية وخلافات بينه وبين الشركة المنتجة.

وأكد مصدر مقرب من عمرو أنه كان يراهن على وجوده في الشهر الكريم بعمل درامي جيد، حتى يستكمل مسيرة النجاح التي بدأها منذ فترة، خاصة وأن مسلسل «طايع» الذي قام ببطولته العام الماضي، حقق نجاحاً ضخماً، وكان لابد أن يستمر هذا النجاح بتواجده في شهر رمضان المقبل بعمل آخر جيد، لكن يبدو أن الظروف حالت بينه وبين ذلك.

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وأضاف المصدر أن عمرو لم يعرض عليه أي عمل جيد، كما أنه لم يجد الترحيب الكبير من شركات الإنتاج للتعاقد معه، مثلما كان يظن، حتى أنه ظل لآخر لحظة وتعاقد مع شركة فنون مصر، للقيام ببطولة مسلسل «العملية 36»؛ لكن هناك خلافات حدثت مؤخراً بينهما تسببت في توقف المسلسل، وهذا ما أصابه بالإحباط واليأس.