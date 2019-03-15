أكدت الفنانة حورية فرغلي أنها أنهت فترة علاجها بلندن، بعدما خضعت لبعض العمليات الدقيقة بمنطقة الأنف والجهاز التنفسي، نظراً لتعرضها لأزمة صحية شديدة منذ عدة أشهر.
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وأضافت حورية أنها عادت لممارسة حياتها الطبيعية خلال هذه الأيام، كما أنها سوف تجري عملية تجميل بمنطقة الأنف، حتى تستطيع أن تتنفس بشكل طبيعي، وحتى تستطيع الحديث أيضاً بطريقة سليمة.
من جانب آخر تعكف حورية حالياً على تصوير دورها في مسلسل «ياسمينا» مع فيفي عبده وميار الغيطي وسامح الصريطي، والمخرج عبدالعزيز حشاد؛ تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل، هذا بجانب دورها في فيلم «براءة ريا وسكينة»، وفيلم «استدعاء ولي عمرو».
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي: أنهيت فترة علاجي وسوف أجري عملية تجميل لأستطيع التنفس بشكل طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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