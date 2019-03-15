تصريح صادم من سارة نخلة بعد حصولها على البراءة

في أول تعليق لها بعد حصولها على البراءة من تهمة الاعتداء على حماتها، أكدت الفنانة السورية سارة نخلة، أنها تعرضت لظلم شديد، وأنها في انتظار حكم الطلاق رسمياً.

ونشرت سارة صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام من جلسة تصوير حديثة، وكتبت تعليقاً عليها: «الحمد لله رب العالمين على البراءة من ظلم وافتراء وكيد الحموات.. وعقبال الطلاق يارب، بعد عذاب ستة شهور لسه مستنية حكم المحكمة.. بشكركم من جوا قلبي على كل دعوة وكل كلمة حلوة اتقالت.. وربنا يقدرني أبقى عند حسن ظنكم».

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ونال منشورها تعاطف الكثير من محبيها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر أن، سارة انفصلت عن زوجها الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، بعد قصة حب طويلة أشعلت السوشال ميديا، ودخلت في خلافات معه ومع أهله، وصلت إلى ساحات القضاء، وحصلت سارة على عدد من البراءات في عدة قضايا تقدم بها طليقها ضدها.