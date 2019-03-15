ابنة فيفي عبده بملابس مثيرة على السوشال ميديا

تعرضت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده لهجوم شديد، بعد نشرها صوراً لها وهي ترتدي ملابس ضيقة، وصفها الجمهور بغير المناسبة لعاداتنا وتقاليدنا الشرقية، وتعرضت بسببها عزة لانتقادات كبيرة، ولم تعلق فيفي على الأمر على الإطلاق كما تفعل عدد من الأمهات في كثير من الأحيان، ما اعتبره البعض موقفاً غير إيجابي من الفنانة الشهيرة في الدفاع عن ابنتها بعد تعرضها لكل هذا الهجوم.

وكانت ابنة عمرو دياب قد تعرضت لهجوم، بعد نشر صورتها مع صديق لها بملابس السباحة؛ مما دفع والدتها للدفاع عنها ونشر توضيح لما قصدته الابنة؛ مؤكدةً على حريتها الشخصية، فيما رفضت فيفي نشر أي تعليق على الصورة.

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يذكر أن عزة مجاهد قد شاركت في بطولة عدد من الأعمال الفنية مع والدتها، منها: مسرحية حارة العوالم، وشارك فيها أيضاً زوجها الراحل، وأعلنت عزة عن نيتها لخوض تجربة التمثيل، لكنها لم تحقق نجاحات عديدة في المجال حتى الآن.

يذكر أن فيفي عبده عادت مؤخراً لإحياء الحفلات الراقصة في عدد من الفنادق، بعد أن فقدت وزنها إثر اتباعها حمية غذائية قاسية، كانت وراء استعادتها لرشاقتها التي افتقدتها سنوات طويلة، وتسببت في توقفها عن الرقص طوال هذه الفترة.