مصطفى قمر يظهر بشخصيته الحقيقية في فيلم "بورصة مصر"

انتهى الفنان والمطرب مصطفى قمر، من تصوير مشاهده في فيلم «بورصة مصر»، والذي يشارك في بطولته كوكبة من نجوم السينما، من بينهم: لطفي لبيب، وعلاء مرسي، وحسن حسني، ومحمد ثروت، ونجوى فؤاد، ومدحت تيخا، ومروة عبدالمنعم، وريكو، وساندي، ورانيا محمود ياسين، وأحمد صيام، وياسر الزنكلوني، ومحمد جمعة، ومن إخراج أحمد نور.

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وسيظهر مصطفى قمر بشخصيته الحقيقية في أحداث العمل كضيف شرف، وقد انتهى كل فريق العمل من تصوير مشاهدهم خلال الأيام الماضية، وقد تم إنجاز التصوير في أسبوع واحد فقط، وتم تصوير أغلب مشاهده في حي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتدور أحداثه حول يوم واحد، ويتعرض من خلال كافة أبطال العمل لمواقف كوميدية.

يشار إلى أن المطرب مصطفى قمر، كان من المفترض أن يستعد لعمل سينمائي جديد، ولكنه توقف بسبب الأزمة الإنتاجية، وتفرغ بعدها لأغانية التي ابتعد عنها طوال الفترات الماضية، ولكنه عاد مؤخراً للتحضير لمجموعة من الأغاني الجديدة مع صديقه ورفيق مشواره، النجم حميد الشاعري، وسوف يتم الإعلان عن أجدد أعمالهما خلال الفترات المقبلة.