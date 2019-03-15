رانيا محمود ياسين: "الشللية" وراء ابتعادي عن التمثيل 5 سنوات

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن استيائها الشديد من الشللية التي أصبحت سائدة في الأعمال الفنية، والتي اضطرت بسببها للبعد عن التمثيل لمدة خمس سنوات.

وأضافت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنها ليست ضد عمل فريق عمل واحد في أكثر من عمل فني، ولكنها ترغب فى إعطاء باقي الفنانين فرصة العمل حتى لا يجلسوا في منازلهم مثلما حدث معها.

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الجدير بالذكر، أن الفنانة رانيا محمود ياسين تقوم بتصوير دورها في مسلسل «فلانتينو»، الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، والذي يشارك في بطولته الزعيم عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ووفاء صادق، وهدى المفتي، ومحمد الكيلاني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، والمخرج رامي إمام، ومن إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين رامي إمام وهشام تحسين.

وكان آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين السينمائية فيلم «فوبيا»، الذي يشارك في بطولته نهال عنبر، وعلاء مرسي، وراندا البحيري، وأحمد راتب، وبدرية طلبة، وميريهان حسين، ومن تأليف خالد الشيباني، وإخراج إبرام نشأت.

وآخر أعمالها الدرامية، نصيبي وقسمتك، الموسم الأول والثاني، والذي يشارك في بطولته هاني سلامة، ونيكول سابا، وشيري عادل، وريهام حجاج، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج على إدريس ومصطفى فكري.