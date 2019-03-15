سعد الصغير يغني بالصيني لأول مرة...

يستعد المطرب سعد الصغير خلال الأيام الحالية، لتحضير أغنية جديدة باسم «أنا العريس»، ولكنه يغنيها للمرة الأولى بالصيني، ويتعاون في الأغنية مع كل من: الملحن عصام إسماعيل، والموزع زيزو فاروق، ومن المتوقع أن تكون الأغنية مفاجأة للجمهور، وخاصة أن سعد الصغير لم يسبق له من قبل وغنى باللغة الصينية، ومتوقع أن تلقى الأغنية استحسان جمهوره ومتابعيه.

وكانت آخر حفلات الفنان سعد الصغير الفترة الماضية في دبي في القرية العالمية، ولاقت الحفلة نجاحًا كبيرًا، وحضرها عدد كبير من الجمهور وصل عددهم إلى نحو 60 ألف شخص، واستمرت الحفلة نحو 3 ساعات بناء على طلب جمهوره، وقدم سعد عددًا كبيرًا من أغانية المميزة، وتفاعل الجمهور في الحفل معه بالتصفيق والترديد خلفه على الأغاني، وخرجت الحفلة بشكل مميز.

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من ناحية أخرى، نشر الفنان سعد الصغير صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو يفطر فولاً على عربة بالشارع، وعلق على الصورة: «أحلى فطار مع أحلى ناس طيبين في الدنيا».

جدير بالذكر، أن الفنان سعد الصغير خاض الموسم الرمضاني الماضي بدور مميز في مسلسل «30 ليلة وليلة»، وتعاون فى المسلسل مع عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة بدرية طلبة وشيماء سيف ووائل علاء وحسام داغر.