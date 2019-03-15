زوجة صابر الرباعي تهنئه في عيد ميلاده بهذه الطريقة

احتفل النجم التونسي صابر الرباعي بعيد ميلاده الـ52 خلال الساعات الماضية، وتلقى الكثير من الرسائل المُهنئة له بعيد ميلاده، وحرصت زوجته إخلاص، على توجيه رسالة رومانسية له في عيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام.

ونشرت إخلاص صورة جمعت من خلالها العديد من الصور التي التقطاها سويًا، ووجهت له رسالة من خلال تعليقها على الصورة، وقالت: «أنت حبي ونصفي الآخر»، وتمنت له دوام الصحة والنجاح والتقدم الدائم في مشواره الفني.

اقرئي أيضا : تصريح صادم من سارة نخلة، بعد حصولها على البراءة من تهمة الاعتداء على حماتها

يشار إلى أن النجم صابر الرباعي، اسمه الحقيقي اسمه صابر بن الهادي الرباعي، من مواليد صفاقس عام1967، وورث الفن عن أبويه؛ فتعلم من والدته الغناء، ومن والده عزف العود، سافر إلى العراق مع مدرسته وقدم عددًا من الأغاني التراثية، وحقق المركز الأول في إحدى المسابقات الغنائية هناك، واشترى بمبلغ الجائزة آلة الكمان، وبدأ يتعلم العزف عليها، قرر دراسة الموسيقى لينمي موهبته، ودرس في المعهد العالي للفنون بتونس لمدة 7سنوات وتخصص في العود، وبعدها سافر لمصر وتقدم للإذاعة المصرية، واختبره حلمي بكر وسيد مكاوي وصلاح الشرنوبي، وقال له حلمي بكر: «أنت أخطر صوت سمعته من 20 سنة»، وانطلق بعدها في عالم الغناء وقدم 15 ألبومًا غنئايًا طوال مشوراه الفني، وحقق نجاحات بالغة.