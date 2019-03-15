كيف احتفلت ابنة صفاء سلطان بعيد ميلاد والدتها؟

كشفت إملي ابنة النجمة السورية صفاء سلطان عن موهبتها الغنائية المميزة، أمام الكثيرين من محبي وأصدقاء والدتها، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد صفاء سلطان.

ونشرت صفاء مقطعًا مصورًا لابنتها وهي تقوم بالغناء لها في عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، وعلقت عليه صفاء وقالت: « أنتِ كل دنيتي أنتِ كنزي بالحياة، من أحلى المعايدات يلي وصلتني من بنتي ونور عيوني إملي، الله يحميلي إياكِ الله يخليلكن أولادكن جميعاً ويخليلكن يا صبايا وشباب كمان أمهاتكن.. وشكراً لكل حدا عايدني.. إنتوا عيدي وفرحتي وتكون سنة خير علينا كلنا... بحبكن».

وتفاعل معها الكثيرون من محبيها، الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، ووجهوا لها الكثير من الكلمات الرقيقة والمعايدات، كما أشاد الكثيرون منهم أيضًا بالموهبة الغنائية المميزة لابنتها.

الجدير بالذكر، أن النجمة صفاء سلطان ستخوض الموسم الرمضاني المقبل بالمسلسل الكوميدي «صهر البيت»، وهو من إخراج رندلي قديح، وتأليف أحمد سلامة، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم: علا باشا، وهبة زهر، كما تشارك أيضًا في بطولة مسلسل الحرملك، الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.



Advertisements

شاهدي الفيديو :