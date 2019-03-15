يسرا: والدتي وضعتني في طريق عودتها من فيلم لعبد الحليم حافظ!

استضاف الكاتب والروائي أحمد مراد، النجمة يسرا في برنامجه الإذاعي: ليل داخلي، والذي يقدمه عبر إذاعة إينرجي، وتحدثت يسرا على الكثير من تفاصيل مشوارها الفني، وقالت إنها دائمًا تعمل على تنويع أدوارها والابتعاد عن النمطية؛ حتى لا يمل منها الجمهور؛ لذلك تحرص دائمًا على تجسيد دور المرأة الكادحة أو الأم الفقيرة، التي تعاني في تربية أبنائها، أو الأميرات، تفضل دائمًا تجسيد الأدوار التي تستفزها على المستوى الشخصي.

وتذكرت أحد الأعمال التي قدمتها مع المخرج نور الدمرداش، وهو أنف و3 عيون، للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وقالت إنه خلال تصوير العمل، فوجئت بأن أحد المشاهد مكتوب في 8 صفحات، وأكدت أنها لن تستطيع تصوير هذا المشهد، ولكن نور الدمرداش أقنعها بتأديته، وقامت به على أكمل وجه؛ حتى أن الفنان كمال الشناوي توقف عن الحديث وبكى.

اقرئي أيضا : تصريح صادم من سارة نخلة، بعد حصولها على البراءة من تهمة الاعتداء على حماتها

وكشفت عن أن جدتها كانت أقرب أصدقاء النجمة الراحلة ليلى مراد، وكانت دائمًا ما تحكي عنها لهم، وأشارت إلى أن والدتها وضعتها في الطريق، أثناء عودتها من أحد الأعمال السينمائية لعبدالحليم حافظ.

وتحدثت عن أنها تفضل الأفلام التي قدمتها قديمًا، وترى بها مساحة مميزة من الفن والخيال، وتذكرت فيلم الإنس والجن، الذي جمعها بالنجم عادل إمام، وقالت إنها تحدثت مع عادل إمام، وقالت له كيف ستجسد دور جن وأنت تضحكني؛ فرد عليها قائلاً: هذا تحدٍ كبير ويجب أن نخوضه.