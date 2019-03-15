موقف مضحك لأحمد فهمي وهنا الزاهد يوم خطوبتهما

استضافت النجمة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، وتحدثا عن علاقاتهما العاطفية، وكشف فهمي عن أنه اعترف بحبه لهنا في إحدى المكالمات الهاتفية بينهما؛ خاصة وأنه لا يفضل فترة قبل الخطوبة والممارسات التي تتم خلالها.

وقال إنه في أول تعارف بين أسرته وأسرتهم، طلبت ابنة شقيقه كريم فهمي نزول حوض السباحة، وكانت مصممة أن يشاركها السباحة عمها أحمد فهمي، واضطر أن يقوم بالسباحة معها، وترك والدة هنا الزاهد ووالدته، وتفاجأ أنهم قرروا الخطوبة وقاموا بقراءة الفاتحة.

وتحدثوا أيضًا عن أن أحمد فهمي قد نضج بشكل كبير؛ خاصة وأن فرق السن بينهما 13 عامًا، وأن أغلب خلافاتهم تكون على بعض الأشياء البسيطة، وأن والده دائمًا ما يقف في صف هنا في كل الخلافات، بالرغم من أنها من الممكن أن تكون مخطئة.

وقالت هنا الزاهد، إنها لم تضع في اعتبارها فكرة الخطوبة تمامًا؛ لأنها صغيرة جدًا وقلقة بشأن الخطوبة والزواج وأنهه أكثر من مرة يتم تحديد موعد حفل زفافهما، وتعود في الموعد بسبب قلقها الزائد.

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الجدير بالذكر، أن أحمد فهمي، وهنا الزاهد، يتشاركان حاليًا في بطولة مسلسل الواد سيد الشحات، الذي سيخوض به فهمي السباق الرمضاني المقبل.



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