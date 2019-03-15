شاهدوا.. هل تخلت نجمة عالمية عن ديانتها المسيحية لترتدي الحجاب؟

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كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 02:49 مساءً -
ستيفاني مكمان
شكلت زيارة الرئيسة التنفيذية لاتحاد WWE لمصارعة المحترفين، ستيفاني مكمان، لمسجد الشيخ زايد بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مفاجأة كبيرة لمحبيها بسبب اختيارها ملابس محتشمة للغاية.
وظهرت المصارعة البالغة من العمر 42 عامًا في أبو ظبي بالحجاب الاسود اما عن سبب زيارتها لابو ظبي فهو بهدف زيادة التوعية للأولمبياد لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط.
واكد مصدر مقرب من ستيفاني مكمان أنها اختارت أن تحترم عادات وتقاليد الشرق الاوسط عبر إطلالة مماثلة بنسائهن وتكون محتشمة.
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