بعد فوزه بالأوسكار.. رامي مالك يعود الى تصوير مسلسل Mr Robot.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
بعد النجاح الكبير الذي حققه الممثل المصري الأصل رامي مالك، وحصوله على “أوسكار” أفضل ممثل، عاد مرة أخرى الى تصوير الجزء الأخير من مسلسل “Mr Robot”.
وكانت عدسات المصورين، قد رصدت رامي مالك، وكريستيان سلاتر مع ايمي روسوم والمخرج سام اسماعيل في كواليس تصوير الموسم الأخير من مسلسل “Mr Robot”.
وكان رامي مالك قد حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم “Bohemian Rhapsody”، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسي في شهرة رامي عالمياً.
كما حصل رامي على جائزة أفضل ممثل درامي في جوائز الايمي التلفزيونية عن دوره في مسلسل Mr robot عام 2016 .
وكان الفنان العالمي ذو الأصول المصرية، قد شهد مباراة فريق نيويورك رينجرز للهوكي بمدينة نيويورك الظهور الأول لرامي عقب حصده بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره بفيلم Bohemian Rhapsody.
وحرص جمهور فريق نيويورك رينجرز المتواجدين بالمدرجات على التقاط صور تذكارية للنجم رامي مالك، كما ركزت عدسات المصورين بالملعب اهتمامها عليه لتسجيل ردود فعله مع المباراة.
رامي مالك، حديث الصحف العالمية والعربية في الأسابيع الأخيرة، كونه أول ممثل من أصول مصرية يحصد جائزة الأوسكار.
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