تامر حسني يمثّل مصر ويتألق في افتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية

متابعة بتجـــــــــــرد: لبّى النجم المصري تامر حسني دعوة إدارة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، لتمثيل جمهورية مصر العربية والمشاركة في حفل افتتاح الدّورة الـ15 للحدث العالمي، والذي أقيم بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات.

وقاد تامر حسني أوبريت غنائي بعنوان Where I am supposed to be بمشاركة عدد من النجوم العرب والعالميين وهم حسين الجسمي، أصالة نصري، لويس فونسي وأفريل لافين.

أوبريت Where I am supposed to be شارك في تأليفه وإنتاجه كل من المنتج المنفذ كوينسي جونز والمؤلف الموسيقي جورج ويلز والمؤلفة نينا وودفورد ونجم فرقة “وان ريبابليك” راين تيدر، كما ووضع تامر حسني بنفسه كلمات الجزء الخاص باللهجة المصرية.

وتألق تامر حسني ونجوم الأوبريت في الأولمبياد وسط حضور ضخم بمشاركة أكثر من 190 دولة و7500 رياضي.

Advertisements

كواليس مشاركة تامر حسني في حفل افتتاح الأولمبياد:

لمشاهدة فيديو أغنية Where I am supposed to be: