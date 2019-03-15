حقيقة وقف عرض مسلسل التركي إنجين أوزتورك

متابعة بتجـــــــــــــرد: نفت الشركة المنتجة للمسلسل التركي “المواجهة” كل الأخبار التي تردّدت في الآونة الأخيرة حول وقف عرض العمل.

وأشارت الشركة في بيان لها نشره موقع “حربيات” إلى أنها لم تتخذ قرارًا رسميًا حتى الآن بشأن العمل، حيث من المقرر أن يتم حسم الأمر بعد تقييم نسب المشاهدة، التي تصدر بعد كل حلقة جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “المواجهة” من بطولة النجم التركي إنجين أوزتورك الذي يتمتّع بشعبية واسعة في تركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية والوطن العربي.