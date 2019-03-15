Mar 15, 2019
مساء الخميس 14 آذار الحالي، صدح صوت السوبرستار راغب علامة في أرجاء مكاتب شركة أنغامي في بيروت وذلك بعدما أدى مجموعة من أبرز وأجمل وأشهر أغنياته ولكن بتوزيع جديد برفقة فرقته الموسيقية وذلك خلال جلسة موسيقيّة خاصة مع انغامي.
الجلسة الموسيقية تحمل توقيع المخرج المتميز جاد شويري وحضرها افراد عائلة راغب علامة من زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة، وابنيهما خالد ولؤي، اضافة الى شقيقه ومدير أعماله خضر علامة وحشد من أهل الصحافة والاعلام.
وقد اعتمد المخرج جاد شويري اللون الابيض لتصوير هذه الجلسة، كما سيظهر كل من خالد ولؤي مع السوبرستار اثناء تصوير الاغنيات باستثناء زوجته جيهان علامة التي حضرت فقط لمتابعة الجلسة مباشرة ولتدعم زوجها وولديها بهذه الخطوة الجديدة.
جمهور السوبرستار سيتمكّنون من مشاهدة الجلسة الموسيقيّة قريبًا عبر انغامي، ولكن موقع “الخليج 365” كان متواجداً خلال التصوير وعاد بهذا التقرير المصور والمقابلات الشيقة وبعض تفاصيل التصوير تشاهدونها قبل عرضها على انغامي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- راغب علامة بضيافة انغامي وبصراحة يقتحم موقع التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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