فوغ تجمعُ ديبيكا بادوكون بسكارليت جوهانسون على غلافها.. إطلالات بدون مكياج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في تقرير نُشر حديثًا، فجّرتْ مجلة "ميس ميلاني" مفاجأة بوليوودية، حيث كشفتْ عن ظهور إحدى أبرز نجمات بوليوود على غلاف مجلة فوغ الشّهيرة.

كشفتْ المجلة، عن ظهور النجمة البوليوودية، ديبيكا بادوكون، على غلاف النسخة الأمريكية لمجلة فوغ، لطبعة أبريل 2019، كما سيجمع الغلاف بين النجمة البوليوودية، والنجمة الهوليوودية، سكارليت جوهانسون، بالإضافة إلى الممثلة الكورية، باي دونا.

يعتبر عدد مجلة فوغ الأمريكية لهذا الرّبيع مميًزًا، حيث ستقدَّم طبعة خاصّة من نوعها للاحتفال بالموهبة العالمية، وتبرز كوكبة من النجوم من 14 دولة.

وبالإضافة لما تتميّز به الطبعة الحديثة بطابع خاصّ، يتميّز الغلاف بتصميم حالم وروح ربيعية، حيث تألّقتْ النجمات الثلاثة بأثواب باستيل خلابة، مزيّنة بنقشات الورود، كما تزينّ بتيجان من الورود في إطلالات ناعمة رومانسية، البساطة عنوانها.

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وأبرز ما لفت الأنظار في إطلالات النجمات، هو ظهورهنّ بطبيعية دون مكياج، ما أبرز الجمال المميّز لكلّ منهنّ، فهنالك الجمال البوليوودي، مع الجمال الهوليوودي والآسيوي، ما يصنع مزيجًا فريدًا يحتضن الاختلافات.

يجدر بالذكر، أنّه ليست هذه المرّة الأولى التي تظهر فيها النجمة البوليوودية على غلاف مجلة عالمية، حيث ظهرتْ ديبيكا في عدد من المجلات الشّهيرة، بما في ذلك مجلة " Tings"، ومجلة "فيلم فير" الهندية، كما ظهرتْ ديبيكا في قائمة مجلة التايم الأمريكية، لأكثر 100 شخصية مؤثّرة حول العالم، في 2018.

بالإضافة إلى ظهورها على غلاف مجلة فوغ، انضمّتْ النجمة البوليوودية إلى قائمة المشاهير، الذين صُنع لهم تمثال من الشّمع بالحجم الطبيعيّ، بمتحف مدام توسو في لندن، إذْ ظهرتْ النجمة يوم الخميس في المتحف، لكشف السِّتار عن تمثالها الشّمعيّ برفقة زوجها، "رانفير سينغ".

وفيما يتعلّق بإثارتها الجدل في عالم هوليوود، يُذكر أنّ ديبيكا شاركتْ في الفيلم الأمريكي الشّهير " XXX: Return of Xander Cage" في عام 2017، والذي حقّق نجاحًا كبيرًا.