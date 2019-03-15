متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضافتْ صالة عرض "ماد غاليري"، المجموعة الفنية المبتكرة "ديناميك ستركشرز" للفنان الهولنديّ "ويليم ڨان ويغل"، في معرضه الفرديّ الأوّل في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمّن مجموعة فنية هندسية حركية، مكوّنة من ست قطع.
تعتمد فكرة الفنان، على تحويل صورته الذهنية إلى مخطّط بسيط على الورق، ومن ثمّ صورة متحرّكة باستخدام الكمبيوتر، وتحديد اتّجاهات الحركة الممكنة، لينجز الشّكل النهائيّ للوحة عن طريق الرّسم ثلاثيّ الأبعاد.
تطغى ميّزة الحركة المنتظمة على جميع اللّوحات، لتصنع في كلّ مرّة أشكالا مختلفة. كاميرا "فوشيا"، زارتْ المعرض، وسجّلتْ هذه المقتطفات.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنّان "ڨان ويغل" يفتتحُ معرضه الأوّل بالشّرق الأوسط ويقدّم مجموعاته الهندسيّة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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