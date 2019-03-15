أشرف عبد الباقي يصل إلى الصعيد بـ"جريما في المعادي"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: في إطار سعيه للإنتقال بالمسرح لمختلف المدن المصرية، يصل الفنان أشرف عبد الباقي وفرقته الجديدة إلى محافظة المنيا بعروضٍ مسرحية "جريما في المعادي"، و"كلها غلطت" التي يقدمها خلال الفترة الحالية.

وتعتبر المنيا في صعيد مصر المحطة الثالثة بعد عرضها في القاهرة وبورسعيد خلال حيث حققت نجاحاً ملفتاً. علماً بأن العروض ستستمر على مدار أيام بمسرح القوات المسلحة. مع الإشارة إلى ان "عبد الباقي" اختتم عروض الموسم الحالي من "مسرح مصر" فيما ستواصل قناة "mbc مصر" ببثها حتى قدوم شهر رمضان وفق خريطتها البرامجية بمعدل عرضٍ واحد أسبوعياً.

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