سمية الخشاب تنفي شائعة طلاقها بأغنيتها الجديدة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نفت الفنانة سمية الخشاب شائعات طلاقها بطرح أغنيتها المصوّرة الجديدة التي تحمل عنوان "بتستقوي" وتتطرق فيها لعنف الرجل ضد للمرأة. ما أثار الشائعات حولها بربط مضمون كلماتها بحياتها الشخصية، وساهم بانتشار التحليلات والتكهنات بانفصالها عن زوجها.

وجاء طرح الأغنية ليؤكد على أن رسالتها فنية واجتماعية. حيث نفت هذه الأخبار بطريقةٍ غير مباشرة عبر توجيه الشكر لشريك حياتها أحمد سعد في نهاية شارتها، كما فعلت في أغنيتها السابقة. علماً بأنها من كلمات هشام صادق وتوزيع محمد عباس، وألحانها. فيما صوّرتها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي، ووجهت من خلالها التحية للرجل الذي يقف داعماً للمرأة.

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