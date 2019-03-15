عمرو يوسف خارج السباق الرمضاني المقبل رسميًا

القاهرة - سارة عبد الستار أعلنت شركة فنون مصر المنتجة لمسلسل النجم عمرو يوسف، أنه قد تم تأجيله بشكل نهائي ولن يلحق بموسم دراما رمضان المقبل. وسيتم تأجيله إلى رمضان ٢٠٢٠ حيث يحتاج الكثير من الوقت لتحضيره وإن الشركة مصرة على عرضه داخل شهر رمضان. يذكر أن الفنان عمرو يوسف قدم العام الماضي مسلسل "طايع"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني، وشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي. وهو عمل من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، ومن إخراج عمرو سلامة. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - عمرو يوسف يستعد لتصوير من "أولاد رزق 2" - عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران مولودهما الأول

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