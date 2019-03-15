شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة العروض المشاركة فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى برئاسة المخرج مازن الغرباوى قائمة عروضه المشاركة فىى دورته الرابعة والمقرر انطلاقها أوائل شهر أبريل المقبل، وتضم 4 أقسام هى المسابقة الكبرى، ومسابقة المونودراما، ومسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، والعرض الشرفى.



شرم الشيخ

يتنافس فى المسابقة الكبرى 6 عروض مسرحية هى؛ "وهم" من إيطاليا، "ومضات" من فرنسا، "آخر 15 ثانية" من كندا، "وحوش طوروس" من الكويت، "اكس اوه" من البحرين، "دراما الشحاذين" من مصر.





بينما يتنافس فى مسابقة المونودراما 5 عروض مسرحية هى؛ "اليوم الأخير" من سوريا، "أرض اللعب" من فرنسا، "هنا أنا" من فلسطين، "مرة واحدة" من مصر، "سمها ما شئت" من تونس.





ويقام على هامش المهرجان 3 ورش مسرحية للشباب من جميع محافظات مصر ويدير هذه الورش خبراء فى فنون المسرح المختلفة.

يقدم المطرب والفنان العالمى مانيكام يوجيسفاران ورشة" الآداء الصوتى فى المسرح الغنائى" وهو صاحب مسيرة تمتد لأكثر من أربعة عقود وقدم من قبل أغنية للملكة إليزابيث الثانية بمناسبة اليوبيل الماسى عام 2012 كما غنى فى دار الأوبرا الملكية بلندن وغنى بالفيلم الهوليودى "Eyes Wide" بطولة النجمة العالمية نيكول كيدمان والفنان العالمى توم كروز .

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ثانى الورش التدريبية، ورشة إعداد الممثل "سكيرا" وهى تقنية إيطالية فى طريقة الآداء التمثيلى ويقدمها الفنان الفلسطينى كامل الباشا وهو مخرج ومؤلف وممثل شارك فى 23 مسرحية وكمخرج فى 13 مسرحية وكتب 13 مسرحية، كما ترجم 5 مسرحيات وشارك فى 5 ورشات فنية متنوعة فى فن المسرح، كما أشرف على 6 دورات متنوعة فى فن المسرح، وشارك كممثل ومخرج فى الكثير من المهرجانات الدولية والمحلية وحصل كامل على أكثر من جائزة منها أفضل ممثل بمهرجان فينسيا السينمائى الدولى .

ثالث الورش "حرر رأسك تخيل واكتب" ويقدمها الكاتب المسرحى العراقى على عبد النبى الزيدى وهو عضو اتحاد الأدباء العراقيين وعضو نقابة المسرحيين العراقيين وقدمت أعماله على خشبات المسارح فى كل المدن العربية كما أخرج العديد من الفنانين العرب نصوصه المسرحية وقدمت فى مهرجانات الوطن العربى ( مصر ، اليمن، الأردن ، الكويت ، ليبيا ، المغرب ، تونس ، الجزائر ، سوريا ) وحصل على عدة جوائز فى التأليف المسرحى منها جائزة ( أفضل نص مسرحى ) فى مهرجان البصرة المسرحى عن مسرحية كوميديا الأيام السبعة عام 1996 و الجائزة التقديرية فى مسابقة الشارقة للإبداع العربى عام 1999 وجائزة دبى الثقافية – الإمارات - عن روايته ( بطن صالحه ) 2009.

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ترأسها شرفياً سيدة المسرح العربى النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحى ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوى والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين، أما الدكتورة إنجى البستاوى فهى المدير التنفيذى للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .