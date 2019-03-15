شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر فيلم Five Feet Apart.. وطرحه اليوم فى دور العرض السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة CBS Films عن تريلر رسمي جديد لفيلم " Five Feet Apart"، الذى يدور في إطار رومانسية ودراما، ومن المقرر طرحه اليوم الجمعة 15 مارس الجارى.

الفيلم من إخراج جوستين بالدوني، وتأليف ميكي داتري، توبياس إياكونيس، ومن بطولة هالي لو ريتشاردسون، كول سبروس نكلير فورلاني، مويسيس آرياس، بارميندر ناجرا، إميلي بالدوني، جاري ويكس، كيمبرلي هيبرت جريجوري، سو لين الأنصاري.

ويدور فيلم Five Feet Apart حول اثنين من المراهقين المصابين بأمراض تهدد الحياة في الذين يلتقيان في المستشفى، وبالرغم من كل الظروف التي تواجههم يقعان في الحب.