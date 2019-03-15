فيديو وصور.. تامر حسني يتألق فى حفل الأوليمبياد بالإمارات وسط إعجاب الجمهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم تامر حسني في حفل افتتاح الأولمبياد الخاصة العالمية بالإمارات، بحضوره المتميز وسط محبة الشعب الإماراتي المضياف ومعجبينه من جميع متسابقين الوطن العربي. Advertisements المحبة التي ظهرت بشدة مع أول ظهور النجم تامر حسنى داخل الملعب، عكست الحب والتقدير الذى تكنه الجماهير العربية للنجم المصرى المحبوب. الجدير بالذكر، أن أغنية الأولمبياد من كلمات الفنان تامر حسني و يشاركه الغناء النجم حسين الجسمي، والنجمة أصالة، والنجمين العالميين لويس فونسي و أڤريل لڤين.

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