ياسمين صبري تواصل تصوير "حكايتي" لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة ياسمين صبرى، تصوير باقى مشاهدها، ضمن أحداث مسلسل "حكايتى"، الذي من المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل.
يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التلفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد
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