الليلة.. "إكرام الحلم دفنه" على مسرح تياترو آفاق

يستضيف مسرح تياترو آفاق للفنون والثقافة، الليلة أبطال مسرحية "إكرام الحلم دفنه"، لتقديم عرضهم المسرحي المميز، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
يشار إلى أن أحداث المسرحية هي مزج بين الواقع والمستقبل، والصعوباتالتي تواجه الإنسان في سبيل تحقيق أحلامهم، في محاولة منهم لمعرفة الأفضل في ظل ظروف المجتمع الصعبة، هل يتمسكوا بأحلامهم، أم يدفنوه إكرامًا
سيتم إقامة ندوة نقاشية بين الجمهور ومخرج العمل وأبطاله عقب انتهاء المسرحية مباشرة، يتم فيه إدارة الحوار وطرح الأسئلة عن العرض ومشاهده وفكرته.
جدير بالذكر، أن مسرحية "إكرام الحلم دفنه"، مأخوذة من مسرحية "فوتوشوب"، للمؤلف محمد خليفة، والعرض من إعداد وإخراج محمد سامي.
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