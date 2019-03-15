الليلة.. محمود التهامي ينير الربع لأول مرة بأمسية دينية

يستضيف مركز الربع الثقافي، لأول مرة المنشد محمود التهامي، مساء اليوم، لإحياء حفل إنشاد ديني، بمناسبة مرور خمسة أعوام علي افتتاحه، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم محمود التهامي

بصوته الرائع خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل الأناشيد والقصائد الدينية التي يحبها جمهوره، ومنها "يناديني، سلو الحب عني، يا ملهمي، علامة أهل الحب، لولاالهوي، وغيرها".جدير بالذكر أن المنشد محمود التهامي هو مؤسس مدرسة الإنشاد الديني والتي تخرج منها أكثر من 500 منشد حتى الآن، وقدم العديد من الحفلات العربية والغربية التي حظت بحضور جماهيري كبير، قدم فيها بصوته المتميز أجمل قصائد المديح النبوي والإنشاد الديني.