شاهد.. صورة نادرة من طفولة علاء ولي الدين

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بصورة نادرة بالأبيض والأسود من طفولة الفنان الراحل علاء ولي الدين، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يشار إلي أن هناك العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي جمعت هنيدي بالراحل علاء ولي الدين، منها "مسرحية ألابندا، فوازير أبيض وأسود، فيلم حلق حوش،، فيلم

سمكة وأربع قروش، مسلسل وانت عامل أيه، وغيرها".جدير بالذكر أن علاء ولي الدين توفي عن عمر ناهز التاسع والثلاثون والذي وافق آنذاك أول أيام عيد الأضحى من جراء مضاعفات السكري الذي كان يعاني منه.