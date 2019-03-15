بالفيديو.. "بتستقوى" لـ سمية الخشاب تتخطى الـ 13 ألف مشاهدة

تخطت أغنية "بتستقوى"، التي طرحتها الفنانة سمية الخشاب، مساء أمس، على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" حاجز الـ13 ألفمشاهدة.
يشار إلى أنه قامت سمية بتصوير الكليب تزامنًا مع شهر المرأة،
يذكر أن "بتستقوى" غناء وألحان سمية الخشاب، كلمات هشام صادق، توزيع محمد عباس، والكليب من إخراج جميل المغازى.
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