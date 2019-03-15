يستعد الفنان يحيى خليل لإحياء حفل موسيقي ضخم، مساء اليوم، الجمعة، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
من المقرر أن يقدم "خليل"، خلال الحفل،مجموعة من أشهر أعماله التي تمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية، منها "بحلم في عالم غريب،
يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان والغربة"، إضافة إلى مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي أعاد صياغتها بأسلوب الجاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. يحيى خليل يُحيي حفلًا موسيقيًا ضخمًا بمسرح سيد درويش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.