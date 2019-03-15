الليلة.. يحيى خليل يُحيي حفلًا موسيقيًا ضخمًا بمسرح سيد درويش

يستعد الفنان يحيى خليل لإحياء حفل موسيقي ضخم، مساء اليوم، الجمعة، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

من المقرر أن يقدم "خليل"، خلال الحفل،

مجموعة من أشهر أعماله التي تمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية، منها "بحلم في عالم غريب،يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان والغربة"، إضافة إلى مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي أعاد صياغتها بأسلوب الجاز.