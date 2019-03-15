فن ومشاهير

تعرف على الموعد النهائي لعرض فيلم "خط الموت"

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قررت الجهات المنظمة لفيلم "خط الموت" طرحه يوم 3 أبريل المقبل بدور العرض السينمائي، وذلك بعد أن انتهت من كافة التجهيزات الخاصة ومنها تسليم النسخة الرسمية من العمل للجهة الموزعة.

كما تم طرح أفيشات مختلفة تضم معظم النجوم المشاركين في البطولة، ومن المقرر أن يتم

تنظيم عرض خاص للفيلم بحضور فريق العمل .

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم واحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي وعبدالامام عبدالله ومحمد

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سليمان وانجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح واميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة .

ويذكر أن "خط الموت" انتاج درة للانتاج الفني والسينمائي والامتياز للانتاج الفني والتوزيع السينمائي لصاحبتها المنتجة الدكتورة فاتن ابراش ، والمنتجة المصرية منال العادلي ، وفكرة سحر عصام وتأليف واخراج محمد عادل .

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