الجمعة.. عمرو دياب يحيي حفل غنائي ضخم في السعودية

يحيي المطرب عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل لايف بارك بالدمام بالمملكة العربية السعودية، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 22 مارس.
ويشار إلى أنه يعتبر هذا الحفل الثاني للهضبة في السعودية، وطرحت تذاكر الحفل بأربع فئات الأولى بمبلغ 1995 ريال سعودي، والثانية بمبلغ 695
ويذكر أنه يستعد الهضبة عمرو دياب أيضًا لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 28 مارس المقبل على مسرح مدينة دبي للإعلام.
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