شاهد.. مجدي الهواري يؤدي مناسك العمرة

نشر المخرج مجدي الهواري صورة جديدة له أثناء تأديته مناسك العمرة في الأراضي السعودية المقدسة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "الهواري" خلال الصورة يرتدي ملابس الإحرام، وعلق عليها قائلًا: "اللهم تقبل"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتفوق وداعين له بأن تكون
جدير بالذكر أن المخرج مجدي الهواري كان افتتح أخيرًا مسرح كايروشو من خلال مسرحية "3 أيام في الساحل"، التي تألق فيها الفنان محمد هنيدي، على خشبة المسرح الخاص بعد غياب 16 عامًا".
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