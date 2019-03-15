كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي عز الدين تستأنف تصوير "البرنسيسة بيسة" في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة مى عز الدين، تصوير المشاهد الداخلية لمسلسل "البرنسيسة بيسة" فى إحدى الاستوديوهات الداخلية فى منطقة الجيزة .

كانت مى عز الدين، قد بدأت في أول فبراير الماضي تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وذلك داخل إحدى الاستوديوهات بمنطقة شبرامنت.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يكتبه مصطفى عمر وفاروق هاشم، ويُعد التعاون الأول دراميًا الذى يجمع بين مى عز الدين والمخرج أكرم فريد عقب أن تعاونا من قبل فى السينما وقدما 3 افلام وهم "فرح"، و"أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".