كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد المعطي ينفي تدخله في اختيار الفنانين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المؤلف محمد عبد المعطى إن هناك جلسات تحضيرية قمنا بها قبل البدء في تصوير مسلسل"حكايتي " مع المنتج والمخرج وبطلة العمل وتم وضع كل التفاصيل ثم بدأنا في التصوير .

وتابع: "في النهاية مخرج العمل أحمد سعيد فرج له رؤية والاختيار الاخير لفريق العمل ، أيضا لدي وجهة نظر اقتراحه بحكم أنني مؤلف المسلسل ولكن في النهاية التعاون أهم ما يميزنا لذلك الجمهور سيشعر بحالة من الرضا عندما يري العمل".

المسلسل اجتماعي إنساني يتحدث عن رحلة صعود فتاة مصرية تعرضت لظروف وعقبات كبيرة جدا ، هذه الظروف تجعل اي انسان يتعرض للإحباط ويفشل ، فالمسلسل يعرض هل تستطيع هذه الفتاة ان تتجاوز كل هذه المشكلات أم العكس .

مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل بجانب ياسمين صبرى، كل من وفاء عامر، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، اسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر.